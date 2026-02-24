В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Тем, кто оказался на улице, следует найти укрытие в цокольном этаже ближайшего здания. Для защиты можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки. Власти предупреждают об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также нахождения у стен многоквартирных домов.

Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях материалов о работе противовоздушной обороны, беспилотных аппаратах и их обломках, деятельности спецслужб и средствах защиты объектов.

Власти призывают сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала тревоги после нормализации обстановки. Телефон экстренных служб — 112.

UPD: Угроза атаки беспилотников отменена в 11:28 мск.

Алина Зорина