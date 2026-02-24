Жительница Армавира оштрафована за продажу контрафактных «Нивея» и «Доместос»

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности Елену Баранову за реализацию партии контрафактной бытовой химии и косметики. Нарушение было выявлено сотрудниками Роспотребнадзора в одном из магазинов города.

Как следует из материалов дела, 8 апреля 2025 года в ходе проверки магазина «ХозТоварищ» (склад №6), расположенного на улице Володарского, специалисты территориального отдела Роспотребнадзора обнаружили на полках продукцию с признаками контрафакта. Всего под сомнение попали 199 единиц товара, среди которых были гели для душа и дезодоранты Nivea, шампуни «Чистая линия» и Head&Shoulders, чистящие средства Domestos и Fairy.

Специалисты установили, что товарные знаки на продукции были нанесены незаконно. Владельцами брендов выступают крупные международные компании («Байерсдорф АГ», «Проктер энд Гэмбл», «Юнилевер» и др.), которые не давали разрешения Елене Барановой на хранение и продажу своих товаров. Вся продукция была изъята.

В отношении продавца был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Материалы дела были переданы в суд.

Рассмотрев дело, судья пришел к выводу, что факт нарушения полностью доказан. Елена Баранова, осуществляя предпринимательскую деятельность, имела возможность проверить легальность происхождения товара, но не сделала этого, тем самым нарушив исключительные права правообладателей.

При назначении наказания суд учел, что ранее предпринимательница к аналогичной ответственности не привлекалась. Решением суда госпожа Баранова признана виновной. Ей назначен штраф в размере 10 тыс. руб. Кроме того, вся контрафактная продукция, изъятая в магазине (шампуни, гели, чистящие средства), подлежит конфискации и уничтожению.

Наталья Решетняк