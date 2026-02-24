В Ростовской области возобновили проведение идентификации людей по черепу
В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Ростовской области возобновили проведение судебной экспертизы по идентификации личности по черепу человека и реконструкции внешнего облика. Об этом сообщил «Интерфакс»со ссылкой на данные начальника центра Романа Семянова. Анализ позволяет установить личность погибшего даже при отсутствии других идентификационных данных.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Экспертиза позволяет установить пол, возраст и расовую принадлежность, выявить индивидуальные особенности, включая травмы, заболевания или следы медицинских процедур, а также провести сопоставление черепа с фотографией лица.
В среднем исследование занимает около двух недель. Однако длительность работы варьируется в зависимости от состояния объекта, включая наличие повреждений или утрату частей черепа.
Во время анализа специалисты могут воссоздать графическое или скульптурное изображение человека, а также определить прижизненные травмы и болезни, включая следы операций и ранений. Для этого используется специальное программное обеспечение, разработанное учеными МВД России.
Такие экспертизы необходимы при расследовании тяжких преступлений, а также при идентификации погибших военнослужащих.