В Ростовской области возобновили проведение идентификации людей по черепу

В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Ростовской области возобновили проведение судебной экспертизы по идентификации личности по черепу человека и реконструкции внешнего облика. Об этом сообщил «Интерфакс»со ссылкой на данные начальника центра Романа Семянова. Анализ позволяет установить личность погибшего даже при отсутствии других идентификационных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспертиза позволяет установить пол, возраст и расовую принадлежность, выявить индивидуальные особенности, включая травмы, заболевания или следы медицинских процедур, а также провести сопоставление черепа с фотографией лица.

В среднем исследование занимает около двух недель. Однако длительность работы варьируется в зависимости от состояния объекта, включая наличие повреждений или утрату частей черепа.

Во время анализа специалисты могут воссоздать графическое или скульптурное изображение человека, а также определить прижизненные травмы и болезни, включая следы операций и ранений. Для этого используется специальное программное обеспечение, разработанное учеными МВД России.

Такие экспертизы необходимы при расследовании тяжких преступлений, а также при идентификации погибших военнослужащих.

Наталья Белоштейн