В СВО погиб бывший журналист из Прикамья

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб журналист из Прикамья Алексей Рагутский. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Алексей Рагутский родился в 1972 году в Горнозаводске. В разное время работал на «Авторадио-ТВ» и в пермской областной газете «Звезда». Позже он переехал в Саратовскую область и трудоустроился в газету «Суть». Осенью 2023 года подписал контракт и был направлен в зону проведения СВО. Погиб в январе 2024 года. Опознать тело удалось только недавно.

Алексей Рагутский посмертно награжден орденом Мужества. Похороны пройдут в Перми 26 февраля.