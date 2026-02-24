Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

Сочинский аэропорт перешел на работу по фактическому расписанию после почти суток действия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Меры вводились в целях обеспечения безопасности полетов и координации воздушного движения, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

В настоящее время аэропорт начал поэтапное обслуживание рейсов в порядке очередности. Как уточнили в администрации аэропорта, приоритет отдается выполнению задержанных вылетов и приему прибывающих самолетов с учетом текущей загрузки инфраструктуры.

Для оперативного управления ситуацией создан специальный штаб, который координирует взаимодействие служб аэропорта, авиакомпаний и наземных операторов. Персонал усилен для работы в условиях повышенной нагрузки, связанной с массовым перераспределением рейсов и корректировками графиков.

В ближайшие сутки авиаперевозчики планируют стабилизировать расписание. Вместе с тем пассажиров предупреждают о возможных переносах, объединении или отмене отдельных рейсов. Информация о статусе вылетов направляется по контактам, указанным при бронировании, а также размещается на онлайн-табло и официальных ресурсах, уточнили в пресс-служба воздушной гавани курорта.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами в залах ожидания, обеспечивая необходимое сопровождение в соответствии с действующим законодательством. Дополнительную помощь оказывают сотрудники службы гостеприимного сервиса.

Аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме, постепенно возвращаясь к стандартному графику полетов.

Мария Удовик