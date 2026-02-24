В Нижнекамске, Елабуге и Заинске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угрозу атаки БПЛА объявили в Нижнекамске, Елабуге и Заинске

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Угрозу атаки БПЛА объявили в Нижнекамске, Елабуге и Заинске

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информация об этом поступила в 09:59 по московскому времени.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Заинск», — говорится в сообщении.

В 08:59 сообщили об угрозе атаки БПЛА на Альметьевск. В городе эвакуировали детей в подвалы.

Анна Кайдалова