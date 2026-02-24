Угрозу атаки БПЛА объявили в Нижнекамске, Елабуге и Заинске
В Нижнекамске, Елабуге и Заинске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Информация об этом поступила в 09:59 по московскому времени.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Заинск», — говорится в сообщении.
В 08:59 сообщили об угрозе атаки БПЛА на Альметьевск. В городе эвакуировали детей в подвалы.