Четверо из шести обвиняемых в нападении на екатеринбуржца являются школьниками

Среди шести подростков, обвиняемых в нападении на жителя Екатеринбурга на ул. Шаумяна, четверо являются школьниками, еще двое — учащимися колледжа, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По информации старшего помощника руководителя управления СКР по Свердловской области Александра Шульги, подростки из хулиганских побуждений напали на двух незнакомых им мужчин у торгового центра. Они совершили в их отношении физическое насилие, распылили газовый баллончик и выстрелили из двух пусковых устройств для подачи сигналов. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавшие получили телесные повреждения.

Никто из подростков ранее не привлекался к уголовной ответственности. «Стреляющие устройства, по их словам, они носили для самообороны. Теперь эти предметы, которыми с близкого расстояния можно, как минимум, серьезно покалечить человека, изъяты и приобщены к материалам дела в качестве вещдоков. Юноши проверяются на причастность к иным противоправным фактам»,— рассказал полковник Горелых.

Инцидент при участии подростков в возрасте от 14 до 18 лет произошел вечером 16 февраля. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу №23 с химическим ожогом глаз и шеи. Подросткам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, включающее грубое нарушение общественного порядка с использованием предметов, применяемых как оружие). Верх-Исетский районный суд отправил пятерых из них под домашний арест, а 14-летнему школьнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ирина Пичурина