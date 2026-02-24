В Сочи 24 февраля пройдут учебные стрельбы в акватории порта

В Сочи 24 февраля запланированы учебные стрельбы в акватории Морского порта. Тренировочные мероприятия состоятся в два временных интервала — с 17:00 до 18:00 и с 21:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Перед началом учений, в 16:50, будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании передвижений вблизи прибрежной зоны. Власти подчеркивают, что отработка практических действий военными проводится в плановом порядке и направлена на повышение уровня безопасности.

Проведение стрельб запланировано в акватории порта, доступ к отдельным участкам может быть временно ограничен. Все мероприятия будут проходить под контролем профильных служб с соблюдением необходимых мер предосторожности.

На фоне усиленных мер безопасности ранее сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 февраля над акваторией Черного моря силы ПВО сбили 15 беспилотных летательных аппаратов. Всего за указанный период военные уничтожили 79 дронов над различными регионами страны.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку работы систем ПВО, а также на распространение информации о военных и критически важных объектах. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Власти призывают граждан ориентироваться на официальные сообщения и соблюдать требования безопасности в период проведения учений.

Мария Удовик