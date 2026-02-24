Донские ученые признали рыбу из Азовского моря безопасной для здоровья

За последние 30 лет значительно снизилась среднегодовая концентрация большинства вредных химических веществ в воде Азовского моря, что может говорить о безопасности употребления водящейся в море рыбы. Об этом сообщается в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря», подготовленной учеными АзНИИРХ. Снижение уровня загрязнения обусловлено сокращением промышленной активности по сравнению с периодом СССР.

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Согласно выводам ученых, основными источниками токсикантов являются речной сток, выбросы с судов, судоходство и сброс грунтов.

За период наблюдений концентрация марганца уменьшилась в 40 раз, ртути — в 15 раз, железа — в десять раз, свинца — в четыре раза, меди — в три раза, цинка и хрома — в два раза. Уровень кадмия остается стабильно низким на протяжении последних 40 лет. Концентрация нефтепродуктов в воде Азовского моря снизилась среднем в два раза, в донных отложениях — в три раза.

Пестициды с высокой стойкостью, такие как производные ДДТ и гексахлорана, обнаруживаются в воде и донных отложениях крайне редко и в минимальных концентрациях.

Все это сказалось на улучшении качества рыбы. Так, содержание цинка в мышцах промысловых видов снизилось в среднем в четыре раза, в печени — в три раза, а в гонадах — вдвое. Уровень меди также уменьшился: в мышцах, печени и гонадах рыб — в два раза, а в жабрах — в шесть раз. Концентрация кадмия, свинца и ртути в мышцах большинства видов сократилась в шесть раз, в камбале-калкане — в среднем в два раза, а у хамсы и тюльки — в 20 раз.

Наталья Белоштейн