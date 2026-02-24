На Ставрополье 24 февраля 27 населенных пунктов останутся без света

ПАО «Ставропольэнергосбыт» предупреждает жителей Ставропольского края: 24 февраля 2026 года в 27 населенных пунктах отключат электричество на плановые ремонтные работы. Энергетики проводят эти мероприятия для повышения надежности сетей, заявили в компании.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Жители Александровского, Безопасного, Бородыновки, Георгиевска, Гражданского, Дивного, Ессентукской, Змейки, Изобильного, Канглов, Комсомольца, Кочубеевского, Курсавки, Летней Ставки, Минвод, Нагутского, Новопавловска, Новотерского, Новоселицкого, Прикумского, Привольного, Пятигорска, Розовки, Светлограда, Серафимовского и Урухской останутся без света в разное время — в основном с 8:00 до 17:00, но в Георгиевске, Новопавловске, Курсавке и Пятигорске интервалы короче, от получаса до 2,5 часов. Например, в Александровском с 9:00 до 17:00 обесточат 27 улиц и переулков, включая Красноармейскую, Фрунзе, Гагарина и переулки Садовый, Северный, Советский. В Безопасном затронут ул. Ленина (дома 6–38 и 1–21) и Калинина (2–24, 1–5), в Изобильном — четыре улицы плюс школу №23 с 8:30 до 11:30, а в Летней Ставке с 13:30 до 17:00 отключат МФЦ, пенсионный фонд, аптеку «Апрель» и администрацию Туркменского округа.

Компания опубликовала график на основе данных электросетевых организаций, включая филиалы «Россети Северный Кавказ». В Минеральных Водах с 8:00 до 17:00 без света встанут дома на ул. 50 лет Октября (№55–67) и Советской (80, 82), в Пятигорске — участки на 3-й линии, Саенко, Коллективной, Кубанской и Черкесской с 8:30 до 12:00. Подтверждение плановых работ нашлось на сайтах муниципалитетов: в Безопасном (Труновский округ) указали обрезку деревьев и замену проводов на СИП на ВЛ-0,4 кВ с 9:00 до 17:00. Аналогичные графики ведут Россети и местные энергосети, где фиксируют отключения в Светлограде (ул. Кисличанская дважды: 8:00–12:00 и 13:00–17:00) и других точках.

В Георгиевске отметили неотложные работы на ул. Дзержинского (21–25) с 14:00 до 16:00, в Курсавке — детсад «Елочка» на 2,5 часа, в Розовке — ОТФ целиком. Такие отключения проходят ежемесячно: в феврале фиксировали похожие в 35 пунктах 6-го числа и других датах, что помогает избежать аварий весной. Энергосбыт подчеркивает: работы минимизируют риски, а полный перечень адресов — свыше 200 улиц, переулков и объектов — доступен на информационных ресурсах.

Станислав Маслаков