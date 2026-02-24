Над Кубанью сбили семь БПЛА

Над территорией Краснодарского края уничтожили семь беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 07:00 до 09:00 мск. Всего над регионами РФ сбили 18 украинских беспилотников. Семь БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской и Саратовской областями, по одному — над Самарской и Ростовской областями и над акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что с 23:00 до 07:00 мск над Краснодарским краем сбили 15 беспилотников, над акваторией Черного моря — 15, над территорией Республики Крым — 11, над акваторией Азовского моря — девять и один — над территорией Республики Адыгея.

Алина Зорина