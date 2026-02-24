«Кузбасс» и «Енисей» сыграют в плей-офф Суперлиги по хоккею с мячом

Два сибирских клуба вышли в плей-офф российской Суперлиги по хоккею с мячом. Четвертьфинальные серии до трех побед стартуют 25 февраля.

Чемпион двух предыдущих сезонов кемеровский «Кузбасс» будет бороться за выход в полуфинал с нижегородским «Стартом». Первые два матча — в среду и четверг — он проведет на своей арене. Красноярский «Енисей» в эти же дни встретится в Москве с местным «Динамо».

По итогам регулярного первенства Суперлиги, завершившегося в минувшие выходные, «Кузбасс» занял третье место, «Енисей» — седьмое. Еще две сибирские команды не смогли войти в первую восьмерку, дающую право на участие в плей-офф. Новосибирский «Сибсельмаш» финишировал 10-м в турнирной таблице, абаканские «Саяны» — 12-ми.

Валерий Лавский