Ночные учения со стрельбами проведут в порту Новороссийска

В ночь на 25 февраля военно-морская база Новороссийска будет проводить учения со стрельбами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения НВМБ будут проходить с 23:00 24 февраля до 01:00 25 февраля в акватории морского порта. Дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению безэкипажных катеров и БПЛА с применением стрельб из артиллерийских установок.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств, в том числе, ограничения накладываются на осуществление подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко