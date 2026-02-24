Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске и Геленджике всю ночь действовала угроза по БПЛА

Угрозу атаки беспилотников на территории Геленджика и Новороссийска отменили утром 24 февраля после ночного объявления тревоги. Об этом сообщили главы муниципалитетов Алексей Богодистов и Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим угрозы по БПЛА отменили в районе 07:30 часов утра. Ночью при объявлении тревоги в Новороссийске и Геленджике была организована работа систем оповещения.

За прошедшую ночь над Черным морем сбили 15 украинских беспилотников, согласно информации Министерства обороны России.

София Моисеенко

Новости компаний Все