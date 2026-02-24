За ночь над Черноземьем уничтожили 22 беспилотника

В течение ночи над Россией ликвидировали 79 украинских беспилотников, в том числе 22 — над Черноземьем. Из них 21 дрон уничтожен над Белгородской областью, один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, с 09:00 23 февраля до 07:00 24 февраля в поселке Коренево Кореневского района из-за обстрела были повреждены два частных дома и автомобиль. Никто не пострадал. Всего дежурные средства ПВО сбили над регионом 16 беспилотников. ВСУ 24 раза применяли артиллерию по отселенным районам области и дважды сбрасывали с БПЛА взрывные устройства.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков не прокомментировал ночные атаки на регион. При этом он напомнил, что с начала СВО прошло уже четыре года, и рассказал, какой ущерб понес регион за это время: «Минометные, ракетные обстрелы, массированные атаки дронов, самое страшное — гибель мирных жителей, сотен мирных жителей, тысячи раненых, горе в семье, невосполнимые потери, ничем невосполнимые утраты».

Кабира Гасанова