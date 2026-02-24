Удмуртия оказалась на 33 месте в рейтинге регионов по качеству жизни в 2025 году

По итогам 2025 года Удмуртия вновь оказалась на 33-й строчке рейтинга регионов по качеству жизни. В 2024-м году итог был тот же, исходя из исследования агентства «РИА Новости».

Регионы оценивались по 100-балльной шкале, у Удмуртии средний балл составил 58,8. Прирост год к году — 1,2 балла.

Первые три строчки рейтинга по итогам 2025 года заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область — 84,5, 84,2 и 81,8 баллов соответственно. Следом расположились Краснодарский край и Татарстан — 77 и 76,6 баллов соответственно. Годом ранее все они были на тех же местах. Среди регионов-аутсайдеров оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

При этом Удмуртия в рейтинге регионов относительно «соседей» находится выше, чем Пермский край — 35-е место и Кировская область — 69-е. Но республика уступила Башкортостану, что на 23-й строчке топа.

Напомним, согласно предыдущему исследованию «РИА Новости», по итогам 2025 года Удмуртия поднялась с 34-го на 3-е место в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса.

Владислав Галичанин