Саратовская область поднялась в рейтинге качества жизни, Волгоградская — сильно упала

Саратовская область за год поднялась на две позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2025 год. Теперь она занимает 36-е место, набрав 57,9 балла. Данные опубликовало РИА Новости.

Пензенская область за год сохранила 31-ю строку рейтинга, но набрала при этом почти три балла. В 2024 году у региона было 57,8 балла, теперь — 60,4.

Один из регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» — Волгоградская область — потеряла за год 10 позиций, оказавшись на 49-м месте по качеству жизни. При этом итоговый балл не изменился.

Две позиции потеряла и Астраханская область. Теперь регион находится на 58-й строке. Итоговый балл за год увеличился с 51,3 до 53.

Рейтинг регионов по качеству жизни включает в себя 66 показателей, объединенных в 11 групп. Ключевыми являются уровень доходов населения, состояние рынка труда, демографическая ситуация, жилищные условия, здоровье, образование, уровень развития малого и среднего бизнеса, состояние экономики.

Первое место в обновленном рейтинге по-прежнему занимает Москва, следом за ней идет Санкт-Петербург. Оба города за год сохранили свои позиции. Замкнула рейтинг Республика Тыва.

Марина Окорокова