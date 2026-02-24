Роскошь тишины в сердце города

В мире, где ритм жизни ускоряется с каждым днем, истинная роскошь – это возможность замедлиться и прислушаться к себе. Это тишина и пространство, принадлежащее только вам.

Камерный проект для обладателей изысканного вкуса в изящной неоклассике «Клубный дом на Баумана»1 от PAN City Group2 – ваша привилегия.

«Клубный дом на Баумана» сочетает в себе благородную сдержанность и современную выразительность. Девелопер вдохновился легендарной лондонской архитектурой: ритмичность линий, устремленных вертикалей и сбалансированность пропорций создают уникальный характер здания. Пилястры, декоративный фриз и колоннада добавляют зданию элегантности и подчеркивают аристократический статус дома, а пастельные тона придают фасаду нежную текстуру и неоклассический шарм.

Клубный дом – это строгая формула комфорта: он укрыт от шума и посторонних глаз. Такой статус дома акцентирует внимание на качестве жизни, комфорте и эксклюзивности, предлагая жильцам уникальные условия:

• в доме всего сто крупноформатных квартир с отделкой «чистый лист» – это ваша просторная резиденция для масштабных идей и уютных вечеров. Камерная атмосфера обеспечивается минимальным числом соседей – от пяти до семи квартир на площадке;

• отсутствие в доме маленьких, зачастую инвестиционных квартир минимизирует риск появления «случайных» соседей из арендованных квартир, что обеспечивает безопасность, тишину и порядок, а также формирует окружение со схожими жизненными ценностями;

• кирпичные стены дома как сохранение традиционных ценностей и трепетное внимание к деталям – незримое, но формирующее качество жизни высокого уровня;

• просторные видовые балконы и лоджии – ваш источник вдохновения: мастерская, кабинет или зимний сад с видом на город.

Ощущение дома начинается с двухсветного гранд-лобби – наполненного светом атриумного пространства с эстетикой в каждой детали интерьера. Любые сценарии досуга доступны резидентам в рамках приватных общественных пространств. Здесь девелопер PAN City Group создал уютную, красивую и непринужденную среду, позволяющую:

• поработать, отдохнуть, отметить праздник или просто пообщаться с соседями в комьюнити-центре;

• заняться спортом в собственном оборудованном спортзале;

• выпить кофе в лаунж-зоне, пока дети играют в игровой в лобби дома.

«Клубный дом на Баумана» – это комфорт без компромиссов. Девелопер PAN City Group принял во внимание потребности семей и обеспечил 84% квартир парковочными местами с доступом на лифте, что делает проект еще более особенным.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

1 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

ООО СЗ "СИТИ Проект"