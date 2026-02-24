По ту сторону фасада: что стоит за соглашением ГК ТОЧНО и UTECH

В своих проектах федеральный девелопер будет использовать инженерные решения UTECH, в частности современные фасадные системы.

Соглашение подписали директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и генеральный директор UTECH Distribution Павел Жмыхов. Совместная работа будет вестись прежде всего на строительных объектах южного направления, а также в Республике Татарстан.

Инженерные решения UTECH не только повышают качество строительства, но и увеличивают срок эксплуатации домов, что особенно важно в климатических условиях юга России.

Например, комплексная каркасная конструкция для навесных вентилируемых фасадов, которая будет использована в проектах ТОЧНО, рассчитана на высокие нагрузки и гарантирует устойчивость фасадов к ветру, перепадам температур и повышенной влажности. Благодаря новым инженерным системам внутри помещений будет сохраняться комфортный микроклимат круглый год: летом они меньше нагреваются, а зимой лучше удерживают тепло.

«Наши запатентованные инженерные системы обеспечивают надежность и энергоэффективность зданий. Для прибрежных проектов ГК ТОЧНО мы разработали специальные решения, включая элементы из нержавеющей стали, которые устойчивы к агрессивной морской среде и солёному воздуху. Это гарантирует долгий срок службы в разных климатических условиях, при этом сохраняется эстетика и архитектурная выразительность зданий»,— прокомментировал генеральный директор UTECH Distribution Павел Жмыхов.

Немаловажный фактор: новые решения позволят управляющим компаниям снизить расходы на эксплуатацию и содержание домов, а жителям — экономить на коммунальных платежах.

В компании ТОЧНО уверены, что в условиях растущих требований к качеству жилья использование продуктов от UTECH станет дополнительным конкурентным преимуществом на рынке.

«Важно, чтобы за внешней красивой картинкой действительно скрывалась надежность, которая влияет на качество строительства и комфорт людей, живущих в домах ТОЧНО. Компания UTECH не только дает гарантию 50 лет на свой продукт, но и на то, что при использовании их систем в течение этого времени не возникнет необходимости в ремонте.

Особенно ценно, что такие эффективные решения сегодня предлагает российский производитель. Для нас это осознанный выбор в пользу сильного и конкурентоспособного импортозамещения»,— прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Инженерные системы UTECH будут интегрированы сразу в несколько крупных проектах компании в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Ялте и Казани.

Партнерство ГК ТОЧНО — одного из крупнейших девелоперов страны, лидера среди застройщиков по надежности — и компании UTECH — одного из ведущих российских производителей и поставщика инженерных продуктов — задает новую планку в сфере многоквартирного строительства, где надежные фасады, энергоэффективные системы и сниженные эксплуатационные расходы формируют более комфортную среду для жизни людей.

