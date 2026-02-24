В Томской области изменят порядок формирования партсписков кандидатов

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил внести изменения в порядок избрания депутатов законодательной думы региона. Соответствующий законопроект он внес в областной парламент.

В пояснительной записке указывается, что изменения позволят партиям самим определять границы территорий, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, выдвигаемых по партсписку. «Одна территориальная группа кандидатов должна соответствовать одному одномандатному избирательному округу или трем граничащим между собой одномандатным избирательным округам, при этом каждая территориальная группа кандидатов должна соответствовать равному количеству одномандатных избирательных округов»,— говорится в документе.

В результате минимальное число кандидатов, которое партия может внести в список своих кандидатов, сократится с нынешних 43 до 15. По мнению авторов законопроекта, это расширит возможности для партий на выборах. Кроме того, предлагается увеличить максимальное количество кандидатов в общерегиональной части партсписка до пяти (в действующей редакции закона — до трех).

Профильный комитет законодательной думы по законодательству, государственному устройству и безопасности поддержал законопроект. Он внесен в повестку дня сессии 26 февраля для принятия в двух чтениях.

Очередные выборы депутатов областной думы пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский