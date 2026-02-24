Озер Тамбукан в Ставропольском крае передали в ведение Минприроды РФ

Изменился статус озера Тамбукан близ Пятигорска, который теперь отнесен к ведению Министерства природных ресурсов и экологии России и сейчас находится в управлении ГБУ «Национальный парк «Кисловодский». Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

На Ставрополье утвержден новый перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения, который содержит сведения о расположенных в крае 107 ООПТ.

Как отметили в пресс-службе министерства, в их числе 41 государственный природный заказник, 65 памятников природы и одна охраняемая озелененная и лесная территория.

Их общая площадь составляет 107,7 тыс. га или 1,6% от площади края.

Наталья Белоштейн