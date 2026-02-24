В Ростовской области с опасного льда сняли 42 человека

С 16 по 23 февраля в Ростовской области с опасного льда спасли 42 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ДПЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ДПЧС Ростовской области

В тот же период в 55 пожарах в Батайске, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Песчанокопском районах спасено 10 человек.

«Причины — аварийная работа электрооборудования, несоблюдение правил при использовании печей, их неисправность и нарушение правил эксплуатации газового оборудования»,— отметили в департаменте.

На происшествия спасатели ДПЧС выезжали 194 раза, из них 10 раз — на тушение пожаров. Кроме этого, специалисты ведомства участвовали в ликвидации последствий 13 ДТП. Помощь получил 21 человек.

Наталья Белоштейн