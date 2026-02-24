Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемых в совершении краж в клиниках

В Екатеринбурге полиция задержала пятерых молодых людей, подозреваемых в серии краж в медицинских учреждениях города, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Им вменяются незаконные проникновения в помещения клиник.

Задержание произошло ночью 21 февраля — по данным полиции, подозреваемые собирались похитить имущество клиники на улице Фрунзе. Они проникли в помещение, выбив стекло в нижней части двери, вынесли сейф, взломали его и попытались скрыться с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ. Полиция считает, что эти лица причастны к другим аналогичным преступлениям в различных районах города. Уголовные дела по этим преступлениям уже расследуются.

Ирина Пичурина