Над Саратовской областью сбили 5 БПЛА

За прошедшую ночь, с 23 на 24 февраля, над территорией Саратовской области силы ПВО перехватили и сбили пять беспилотников. Такие данные озвучило Минобороны РФ.

Режим беспилотной опасности в регионе был введен сегодня около 6 утра. Экстренные службы привели в полную боевую готовность, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводила Росавиация в аэропорту «Гагарин». Они действовали с 5:39 до 8:38 утра. Кроме того, по данным онлайн-табло, отменен рейс DP-468 авиакомпании «Победа» Саратов - Москва.

Марина Окорокова