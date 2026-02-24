Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Трактор» одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2

В Челябинске 23 февраля прошел матч местного «Трактора» с тольяттинской «Ладой». Счет по итогам встречи составил 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Трактора» шайбами отличились Михал Чайковски, Алексей Рыкманов, Андрей Светлаков и Александр Кадейкин. Из «Лады» очки команде принесли Арсен Таймазов и Тайлер Граовац.

«Трактор» поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 62 очками. Следующий матч команда сыграет 26 февраля на выезде с уфимской командой «Салават Юлаев».

Ольга Воробьева

Новости компаний Все