«Трактор» одержал победу над «Ладой» со счетом 4:2

В Челябинске 23 февраля прошел матч местного «Трактора» с тольяттинской «Ладой». Счет по итогам встречи составил 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Трактора» шайбами отличились Михал Чайковски, Алексей Рыкманов, Андрей Светлаков и Александр Кадейкин. Из «Лады» очки команде принесли Арсен Таймазов и Тайлер Граовац.

«Трактор» поднялся с седьмого на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 62 очками. Следующий матч команда сыграет 26 февраля на выезде с уфимской командой «Салават Юлаев».

Ольга Воробьева