В Тюменскую область из Казахстана не пропустили груз с 2 тоннами пеляди
На пункте приема уведомлений «Казанское» в Ельцово Тюменской области задержали автомобиль, который вез из Казахстана 2 тонны замороженной пеляди, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ
Сотрудники ведомства установили, что рыба ввозилась с нарушениями требований к безопасности — в ветеринарных документах не было информации о проведении исследований на наличие паразитов.