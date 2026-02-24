Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменскую область из Казахстана не пропустили груз с 2 тоннами пеляди

На пункте приема уведомлений «Казанское» в Ельцово Тюменской области задержали автомобиль, который вез из Казахстана 2 тонны замороженной пеляди, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Павлов, Коммерсантъ

Сотрудники ведомства установили, что рыба ввозилась с нарушениями требований к безопасности — в ветеринарных документах не было информации о проведении исследований на наличие паразитов.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все