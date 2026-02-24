В челябинском управлении Роспотребнадзора поменяли временного руководителя

Временно исполняющим обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области стал Владимир Ефремов после Полины Емельяновой, назначенной несколько дней назад. Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в ведомстве.

За последние две недели это второе назначение временного главы управления. Изначально после ареста руководителя Анатолия Семенова его пост заняла заместитель Полина Емельянова. Теперь ее сменил другой заместитель Владимир Ефремов. Официально на сайте главой управления остается Анатолий Семенов. От имени господина Ефремова региональное управления Роспотребнадзора опубликовало поздравление с Днем защитника Отечества.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, две недели назад стало известно о задержании господина Семенова сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что во время проведения плановых и внеплановых проверок предприятий региона главный санитарный врач по области лоббировал интересы коммерческих организаций, которыми, по данным источника, фактически владели и руководили его родственники. Последние также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Вскоре Генпрокуратура РФ подала иск с требованием изъять имущество у господина Семенова и его близких на 400 млн руб.

Виталина Ярховска