Челябинская область вошла в топ-13 регионов по числу электрокаров

На начало 2026 года в Челябинской области было зарегистрировано 1415 легковых электромобилей. Южный Урал вошел в число самых «электрофицированных» российских регионов, занимая 12 место, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За год количество электромобилей в Челябинской области выросло примерно на 12%: на конец 2024 года, по данным законодательного собрания региона, на Южном Урале было зарегистрировано 1258 электрокаров.

В целом по России, по данным Сергея Целикова, парк легковых электромобилей за год вырос на 34%, до 80 тыс. На долю машин только с электродвигателем приходится 0,17% от всех зарегистрированных в стране легковых автомобилей (47,5 млн).

В тройке лидеров по количеству электрокаров — Москва (23 тыс. штук), Московская область (6,3 тыс.) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (5,3 тыс.). Среди остальных российских региоонов больше всего электромобилей в Краснодарском крае (5 тыс.), Иркутской области (3 тыс.), Приморском крае (2,9 тыс.), Калининградской (2,27 тыс.), Свердловской (1,7 тыс.) и Ростовской областях (1,66 тыс.), а также в Татарстане (1,64 тыс.), Новосибирской области (1,61 тыс.) и Хабаровском крае (1,2 тыс.).

Самыми популярными марками электрокаров в России являются Nissan (18,9 тыс.) и Zeekr (14,7 тыс.). В топ-5 вошли Tesla (8,6 тыс.), российский Evolute (5,2 тыс.) и Volkswagen (4,3 тыс.).