Аэропорт Сочи возобновил работу после отражения атаки БПЛА

В Сочи отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в аэропорту курорта, подчеркнув, что меры вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации на фоне действовавшего режима беспилотной опасности. В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Пассажирам рекомендовано внимательно отслеживать изменения в расписании через авиакомпании по контактам, указанным при бронировании, а также ориентироваться на аудиообъявления в терминале и официальные цифровые сервисы информирования.

Накануне в городе более десяти часов сохранялся режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В 10:30 власти официально объявили предупреждение об опасности. Жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть открытые пространства, не подходить к окнам и укрываться в помещениях без остекления — в коридорах, ванных комнатах или кладовых.

Во второй половине дня сообщалось о работе системы ПВО и отражении атаки. Все экстренные и специальные службы были переведены в состояние максимальной готовности, их действия координировал городской оперативный штаб. Гражданам отдельно напоминали о запрете на фото- и видеосъемку работы ПВО, БПЛА и деятельности служб.

К 22:55 мэр объявил об отмене угрозы. По официальной информации, опасности для населения и гостей города нет. Вместе с тем власти призвали соблюдать осторожность: при обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в экстренные службы по номеру 112. Обстановка в Сочи стабилизирована.

Мария Удовик