Ночью над Черным морем сбили 15 украинских БПЛА
В период с 23:00 23 февраля до 7:00 24 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По информации ведомства, над акваторией Черного моря военные сбили 15 беспилотников. Еще 15 дронов силы ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края. Наибольшее количество целей — 21 аппарат — военные сбили над Белгородской областью.
Кроме того, над Крымом подразделения ПВО ликвидировали 11 беспилотников, над Азовским морем — девять, над Саратовской областью — пять. По одному дрону военные сбили над территориями Адыгеи, Курской и Ростовской областей.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все воздушные цели средства обнаружения зафиксировали своевременно, после чего расчеты ПВО поразили их до достижения намеченных объектов. Подразделения продолжают нести круглосуточное боевое дежурство и контролировать воздушную обстановку.
Ранее, 23 февраля, силы ПВО сбили 29 беспилотников над Краснодарским краем, 18 — над Черным морем и 44 — над Азовским морем.
В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также на публикацию информации о военных и критически важных объектах. За нарушение предусмотрены административные штрафы до 300 тыс. руб.
Мониторинг воздушного пространства продолжается.