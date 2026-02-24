Ночью над Черным морем сбили 15 украинских БПЛА

В период с 23:00 23 февраля до 7:00 24 февраля российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации ведомства, над акваторией Черного моря военные сбили 15 беспилотников. Еще 15 дронов силы ПВО уничтожили над территорией Краснодарского края. Наибольшее количество целей — 21 аппарат — военные сбили над Белгородской областью.

Кроме того, над Крымом подразделения ПВО ликвидировали 11 беспилотников, над Азовским морем — девять, над Саратовской областью — пять. По одному дрону военные сбили над территориями Адыгеи, Курской и Ростовской областей.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все воздушные цели средства обнаружения зафиксировали своевременно, после чего расчеты ПВО поразили их до достижения намеченных объектов. Подразделения продолжают нести круглосуточное боевое дежурство и контролировать воздушную обстановку.

Ранее, 23 февраля, силы ПВО сбили 29 беспилотников над Краснодарским краем, 18 — над Черным морем и 44 — над Азовским морем.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников, работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также на публикацию информации о военных и критически важных объектах. За нарушение предусмотрены административные штрафы до 300 тыс. руб.

Мониторинг воздушного пространства продолжается.

Мария Удовик