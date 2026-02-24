В Ипатово отремонтируют крыши девяти МКД за 50 млн рублей

Компания «ТверьСтройСервис» отремонтирует в Ипатово девять крыш многоквартирных домов за 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

В перечень вошли пятиэтажки 80-х годов постройки. Кровли в таких домах являются главным элементом защиты всего строения. Ее состояние влияет на срок службы фасадов, перекрытий и инженерных сетей. Экономия на верхнем контуре почти неизбежно оборачивается более дорогими работами внутри здания.

Наталья Белоштейн