В Ипатово отремонтируют крыши девяти МКД за 50 млн рублей

Компания «ТверьСтройСервис» отремонтирует в Ипатово девять крыш многоквартирных домов за 50 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта Ставропольского края.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В перечень вошли пятиэтажки 80-х годов постройки. Кровли в таких домах являются главным элементом защиты всего строения. Ее состояние влияет на срок службы фасадов, перекрытий и инженерных сетей. Экономия на верхнем контуре почти неизбежно оборачивается более дорогими работами внутри здания.

Наталья Белоштейн

