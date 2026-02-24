Школьница пострадала в аварии на Кубани

14-летняя девочка пострадала в ДТП, произошедшем на автодороге Дон—Крыловская. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла этой ночью. 19-летний водитель автомобиля марки Ford Focus не уступил дорогу на перекрестке Lada Priora и столкнулся с машиной. После этого иномарка наехала на припаркованные Hyundai и Kia.

В результате аварии пострадали 18-летний водитель отечественного автомобиля, его 14-летняя пассажирка и водитель Ford Focus.

Алина Зорина