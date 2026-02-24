Потребителям Ставрополя вернули 420 тысяч рублей за некачественные товары

В 2025 году администрация Ставрополя помогла потребителям вернуть более 420 тыс. руб. за некачественные товары. От горожан поступило более 50 обращений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В результате жителям вернули свыше 180 тыс. руб. за бракованные покупки, обменяли товаров на 115 тыс. и отремонтировали изделий на 126 тыс. руб.»,— отметили в муниципалитете.

Большая часть обращений касалась некачественных промышленных товаров, ремонта и продуктов.

Кроме этого, специалисты провели 40 консультаций и помогли составить 15 претензий. Совместно с общественной организацией защиты прав граждан удалось вернуть потребителям еще 725 тыс. руб.

Наталья Белоштейн