На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадала семья с детьми

На 54 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском округе вечером 23 февраля произошло столкновение легкового автомобиля Mitsubishi с «Газелью». Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в ДТП пострадала семья с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Семья в легковом авто возвращалась с отдыха в Тюмени домой в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). По предварительным данным, водитель Mitsubishi не выдержал безопасную дистанцию, что стало причиной аварии. В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля: женщина 33 лет и двое детей — мальчики девяти и шести лет. Младший ребенок находился в транспорте без детского удерживающего устройства.

Водитель Mitsubishi привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ирина Пичурина