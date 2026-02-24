Почти 50 домов остались без света в Центральном районе Новосибирска из-за аварии

В Центральном районе Новосибирска произошло отключение электроснабжения из-за повреждения кабельной ЛЭП под несанкционированным снегоотвалом ночью 23 февраля. Под отключение попали многоквартирные и частные дома на ул. Ипподромской, Державина и Ломоносова, сообщает «Россети Новосибирск».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте работают 10 человек и шесть единиц техники. Восстановить подачу электроснабжения планируется до 14:00 по местному времени.

По данным сайта «Системы жизнеобеспечения города», утром 24 февраля без света находились 48 домов. В «Россети Новосибирск» уточнили, что около 30% потребителей удалось запитать от дизельного генератора.

Александра Стрелкова