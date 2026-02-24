В возрасте 76 лет в Екатеринбурге умерла профессор УГМУ Вера Зеленцова

В Екатеринбурге 22 февраля умерла Вера Зеленцова — профессор кафедры детских болезней Института педиатрии и репродуктивной медицины Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Как сообщил портал Е1, ей было 76 лет.

Вера Зеленцова была главным внештатным детским нефрологом Екатеринбурга, при этом она стояла у истоков создания службы детской нефрологии в городе, оказывая помощь детям с заболеваниями почек. Возглавляла нефрологическое отделение детской больницы №10 и была замглавврача. Кафедру в УГМУ возглавляла в 2015-2025 годах, кроме того, исполняла обязанности председателя профкома вуза.

Коллеги запомнили ее как преданного своему делу профессионала, который готовил студентов к работе медиков, готовых сострадать и помогать.

Ирина Пичурина