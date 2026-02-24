В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Анапы этим утром объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В городе включены сирены — сигнал «Внимание всем». Местных жителей и гостей просят соблюдать правила безопасности и не выходить на улицу. Необходимо укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не рекомендуется пользоваться лифтом и находиться рядом с дверями и окнами.

Если тревога настигла на улице, необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия можно использовать подвалы домов и подземные парковки. Не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль и остановки.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина