Появился кандидат на должность председателя Центрального райсуда Новосибирска

Единственным кандидатом на должность главы Центрального районного суда Новосибирска стала Мария Стебихова. 27 февраля Квалификационная коллегия судей Новосибирской области рассмотрит ее заявление о рекомендации на этот пост.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В августе 2016 года президент РФ назначил Марию Стебихову судьей Центрального райсуда, в ноябре 2021 года — заместителем председателя этого суда.

Должность председателя Центрального райсуда Новосибирска освободилась в октябре прошлого года. Наталья Воронова, которая занимала этот пост с марта 2014 года, возглавила Советский райсуд Новосибирска.

Центральный районный суд Новосибирска является одним из ключевых судебных органов региона. На подведомственной ему территории находятся главные офисы органов власти и силовых структур.

Илья Николаев

