В тройном ДТП в Батайске пострадали четверо несовершеннолетних

В Батайске вечером 23 февраля в ДТП с участием трех автомобилей пострадали восемь человек: четверо несовершеннолетних и столько же взрослых. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

На ул. Фрунзе в Батайске 33-летняя водитель Toyota Raum на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, по предварительным данным, не уступила дорогу автомобилю, движущемуся по главной дороге ул. Луначарского, в результате чего допустила столкновение с Volkswagen Polo. После столкновения Volkswagen стал неуправляемым, автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем koda Fabia.

В результате аварии травмы получили 33-летняя водитель Toyota Raum, ее пятилетний пассажир, 20-летний водитель Volkswagen Polo, 45-летний водитель koda Fabia и его пассажиры: 44, девяти, пяти и трех лет.

Наталья Белоштейн