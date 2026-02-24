Над Краснодарским краем сбили еще шесть БПЛА

Над территорией Краснодарского края уничтожили еще шесть беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск. Всего над регионами РФ сбили 24 беспилотника. Девять БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, шесть — над Краснодарским краем, семь — над Белгородской областью и по одному — над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

«Ъ-Кубань» писал, что с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России, включая 11 беспилотников над Краснодарским краем и 12 — над Крымом.

Алина Зорина