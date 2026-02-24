ФХР отстранила от работы судей после матча двух сибирских команд ВХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) отстранила от работы на соревнованиях под своей эгидой судей Ильнура Хажиева, Ивана Шмакова и Мирослава Скугарева. Отстранение является бессрочным, указывается в сообщении федерации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ФХР, причиной такого решения стало поведение судей после матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Омскими Крыльями». Он состоялся 21 февраля.

«Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества»,— говорится в сообщении.

По данным РИА «Новости», 21 февраля Мирослав Скугарев после матча снял видео из раздевалки, на котором он, Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

В матче, о котором идет речь в сообщении ФХР, «Норильск» уступил «Омским Крыльям» со счетом 1:3.

Валерий Лавский