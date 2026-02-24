S7 оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг с 12 пассажирами

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг с 12 пассажирами. По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением законодательства РФ) авиаперевозчика обязали выплатить 45 тыс. руб., сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в июле и октябре 2025 года в аэропорту Новосибирска клиентам, планировавшим вылет в Челябинск и Читу, было отказано в посадке на рейсы из-за регистрации на эти рейсы трансферных пассажиров других стыковочных рейсов.

Кроме того, авиакомпания не предоставила соседние пассажирские места на борту ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру, следовавшим из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

Александра Стрелкова