В Махачкале выявили около 20 фактов незаконного предпринимательства

Сотрудники МВД Дагестана провели в Махачкале рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что полицейские проверили в столице Дагестана торговые точки на Втором рынке на наличие трудовых договоров и документов, разрешающих предпринимательскую деятельность. «В результате было составлено 16 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии))»,– уточнили в пресс-службе.

Здесь добавили, что сотрудники Госавтоинпекции составили 86 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения в районе рынка и прилегающей к нему территории. Было вывезено восемь единиц автотранспорта в бесхозном состоянии.

Ефим Мартов

