Главные новости за 23 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 23 февараля и утром этого же дня Краснодарский край подвергся массированой атаке беспилотников. Обломки одного из них обнаружили в краснодарском хуторе Ленина.

В Краснодарском крае отгрузка продукции по виду экономической деятельности «прочая неметаллическая минеральная продукция», значительную часть которой составляют стройматериалы, в январе—ноябре 2025 года в денежном выражении сократилась на 6,8% год к году — до 107,9 млрд руб.

Акционеры ООО «Славянск ЭКО» (юрлицо Славянского нефтеперерабатывающего завода) одобрили открытие кредита в АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Обществу открыта кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме не более 20 млрд руб.

Краснодарский край по популярности у отдыхающих в период масленичной недели (с 16 по 22 февраля 2026 года) уступил только Москве и Санкт-Петербургу. Особым ростом отличился Краснодар, где количество бронирований увеличилось на 17% год к году.

На сегодняшний день в Краснодарском крае действует свыше 210 инструментов государственной поддержки малого и среднего бизнеса на общую сумму 51,1 млрд руб.

В ближайшие два года в Краснодарском и Ставропольском краях ожидается открытие ряда новых санаторно-курортных объектов и объектов реновации. Среди них — санаторий «Волна» (Сочи, 290 номеров), санаторий им. Н. А. Семашко (Кисловодск, 500 номеров), а также новый корпус санатория «Металлург» (Ставропольский край, 98 номеров).