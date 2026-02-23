Главные новости за 23 февраля. Кавказ

В Ставропольском крае, Северной Осетии-Алании и Кабардино-Балкарии введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили сами главы регионов. На время действия режима возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

В Дагестане в отношении 26-летней жительницы Кизляра Камелии Абакаровой возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным полиции, подозреваемая посредством одного из мессенджеров, под предлогом оказания содействия в оформлении социальных выплат, присвоила деньги нескольких местных жителей.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Фишману доложить о ходе расследования уголовного дела по факту выселения жильцов общежития в Нальчике. В феврале 2026 года бывшие работники одного из учебных заведений столицы КБР получили уведомления о необходимости освободить жилые. помещения.

В Ессентуках состоялось официальное открытие стелы «Za нами Победа». Это знак памяти о тех, кто погиб, и поддержки тех, кто сейчас служит в зоне специальной военной операции.

В центральном аппарате СКР запросили результаты расследования уголовного дела о нарушении прав жителей села Тарумовка в Дагестане. Там длительное время цистерна, в которой хранится вода из артезианской скважины, находится в аварийном состоянии. Необходимые меры не принимаются.