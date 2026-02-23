В Ростове открыли центр поддержки участников СВО

Сегодня, 23 февраля, в Советском районе Ростова-на-Дону состоялось открытие Центра социального сопровождения участников СВО «Мы вместе». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По словам главы региона, в центре будут работать врачи, юристы, психологи. Здесь можно будет заказать социальное такси или прокат реабилитационного оборудования. «Специалисты помогут с трудоустройством или подготовкой бизнес-плана для открытия своего дела»,– отметил Юрий Слюсарь.

Он добавил, что также в Ростовской области удалось запустить для участников спецоперации мобильные бригады, где вместе работают специалисты соцзащиты, медики и представители фонда «Защитники Отечества».

На мероприятии глава города Александр Скрябин предложил учредить знак отличия «Мать героя». «Идею поддержал – такая награда должна быть не только в Ростове, но и на уровне области. Проработаем эту идею»,– пообещал Юрий Слюсарь.

Ефим Мартов