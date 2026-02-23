Установлены еще два подростка, причастные к нападению на мужчину в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения еще двум подросткам, обвиняемым по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство», включающее грубое нарушение общественного порядка с использованием предметов, применяемых как оружие»), сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, они причастны к нападению на мужчину на ул. Шаумяна в Екатеринбурге вечером 16 февраля. Как следует из материалов дела, компания подростков в возрасте от 14 до 18 лет обрызгала его из перцового баллончика, а затем произвела выстрел из предмета, похожего на пистолет. Ранее «Ъ-Урал» писал, что один из них выстрелил потерпевшему в голову из сигнальной ракетницы. Мужчина был госпитализирован в больницу №23 с химическим ожогом глаз и шеи. Следствие установило, что действия подростков были совершены из хулиганских побуждений.

В понедельник, 23 февраля, суд избрал 14-летнему подростку меру пресечения в виде запрета определенных действий, а его 17-летнему товарищу — домашний арест до 18 апреля.

Ранее Верх-Исетский районный суд отправил под домашний арест еще четверых подростков. В случае нарушения условий меры пресечения, она может быть изменена судом на более строгую.

Алексей Буров