Глава Невинномысска зафиксировал дорожную аварию

В Невинномысске на ул. Краснопартизанской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр города Михаил Миненков.

Фото: глава Невинномысска Михаил Миненков

Фото: глава Невинномысска Михаил Миненков





«На месте работают экстренные службы. В настоящее время сведения о пострадавших, а также все обстоятельства и причины аварии выясняются»,– написал градоначальник.

Он попросил водителей быть предельно внимательными на дороге и пообещал позднее сообщить подробности ДТП, которое зафиксировал на камеру.

Ефим Мартов

