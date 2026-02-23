Глава Невинномысска зафиксировал дорожную аварию
В Невинномысске на ул. Краснопартизанской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал мэр города Михаил Миненков.
«На месте работают экстренные службы. В настоящее время сведения о пострадавших, а также все обстоятельства и причины аварии выясняются»,– написал градоначальник.
Он попросил водителей быть предельно внимательными на дороге и пообещал позднее сообщить подробности ДТП, которое зафиксировал на камеру.