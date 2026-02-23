Главные новости за 23 февраля. Ростов-на-Дону и область

Утром и днем 23 февраля над Азовским морем был сбит 21 украинский дрон. В течение дня враг неоднократно атаковал на этот район. Всего за день над акваторией Азовского моря военные перехватили и уничтожили более 30 украинских БПЛА.

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области затруднено движение. Автомобильная пробка растянулась до 4 км. По данным полиции, затор возник из-за круглосуточных дорожных работ.

В Ростовской области во время пожара в частном доме в с. Песчанокопском погибла местная жительница. По версии дознавателя МЧС России, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

В Белокалитвинском районе было введено ограничение водоснабжения жителей пос. Шолоховский. Причина ограничения подачи ресурса – проведение специалистами ГУП РО «УРСВ» аварийно-ремонтных работ на разводящих водопроводных сетях.

В День Защитника Отечества в Ростове-на-Дону состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у мемориального комплекса «Павшим воинам». В церемонии участвовали первые лица области и города, представители депутатского корпуса и духовенства, военнослужащие и ветераны.