Ночью над Саратовской областью перехватили 35 БПЛА

В ночь на 23 февраля средства ПВО уничтожили над российскими регионами 152 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Над Саратовской областью сбили 35 беспилотников.

Из-за атаки в регионе около полуночи закрывали аэропорт Гагарин. Позднее местным жителям начали поступать СМС об угрозе, а губернатор Роман Бусаргин объявил режим опасности.

Угрозу отменили только около 09:00. Аэропорт Гагарин, по данным Росавиации, работает в штатном режиме с 08:30 мск.

Сегодня днем в регионе снова объявили угрозу БПЛА. Также был введен режим «Ракетная опасность». Меры действовали меньше часа.

Нина Шевченко